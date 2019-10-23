Послы стран ЕС поддержали отсрочку Brexit

Послы 27 стран, остающихся в составе Европейского союза, согласились с необходимостью отложить выход Великобритании из ЕС.

Однако в Брюсселе уточнили, что окончательное решение еще не принято, сообщает РИА «Новости».

Европейский союз планирует предоставить Великобритании отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

Ранее источники в канцелярии Джонсона сообщили, что, если ЕС даст Лондону трехмесячную отсрочку Brexit, британский кабмин поставит вопрос о досрочных выборах.

Напомним, накануне депутаты британского парламента отвергли законопроект, который позволял выйти из ЕС до 31 октября. В ответ на это Джонсон пригрозил организовать досрочное переизбрание парламента.

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