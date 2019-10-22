Джонсон потерпел поражение в парламенте по Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон потерпел сокрушительное поражение в парламенте, так как депутаты отвергли законопроект, который позволял выйти из ЕС до 31 октября.

Сначала британский парламент во втором чтении принял законопроект о Brexit, в который включен текст нового соглашения об условиях выхода из ЕС. За внесенный правительством законопроект с новыми условиями Brexit проголосовали 329 членов Палаты общин, против – 229, передает ТАСС.

Однако в другом ключевом голосовании депутаты отвергли программу рассмотрения законопроекта о Brexit, по которой документ должен быть принят за три дня, чтобы страна могла выйти из ЕС до 31 октября.

Премьер Британии Борис Джонсон грозил организовать досрочное переизбрание парламента, если депутаты выскажутся за новую отсрочку Brexit.

Во вторник правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом на прошлой неделе соглашении об условиях выхода страны из ЕС.

В понедельник Евросоюз начал процесс ратификации обновленного договора по Brexit.

Выход Британии из сообщества назначен на 31 октября.

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