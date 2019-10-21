Евросоюз запустил процесс ратификации обновленного договора по Brexit

Процесс ратификации обновленного договора об условиях выхода Великобритании из ЕС со стороны Евросоюза запущен, сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.

«Процесс ратификации со стороны ЕС был запущен. (Главный переговорщик ЕС по Brexit) Барнье проинформировал постоянных представителей 27 стран (остающихся в союзе) и проинформирует группу по Brexit Европарламента», – передает слова Андреевой РИА «Новости».

Глава МИД Германии Хайко Маас, в свою очередь, выразил надежду, что нижняя палата британского парламента одобрит новую сделку с ЕС, проявив «необходимую ответственность», передает ТАСС.

«Если в Великобритании будут проблемы с ратификацией, то я не исключаю, что может произойти небольшая техническая отсрочка», – добавил он.

Ранее источники заявили, что Евросоюз может предоставить Великобритании отсрочку по Brexit на три месяца.

Выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года, но в четверг Брюссель и Лондон достигли новой договоренности по условиям Brexit, которую теперь должны одобрить в британском парламенте.

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