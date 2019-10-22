В парламент Британии внесли новый законопроект о Brexit

Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС, сообщил телеканал Sky News.

Британские депутаты приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц, передает ТАСС.

На рассмотрение законопроекта Палатой общин правительство Великобритании отвело всего три дня, чтобы успеть вывести Соединенное Королевство из ЕС до 31 октября. По истечении трех дней законопроект рассмотрит Палата лордов, после чего он будет передан на подпись королеве Елизавете II.

В тексте документа есть пункт о том, что закон может быть принят в рекордно короткий срок, хотя на рассмотрение международных договоренностей парламентом должен отводиться минимум 21 день. Еще один пункт законопроекта отменяет необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Сделка будет считаться одобренной парламентом после принятия закона во втором чтении во вторник.

По оценкам издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон располагает необходимой поддержкой, чтобы выиграть голосование.

Напомним, в воскресенье правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий на случай выхода королевства из состава ЕС без сделки с Брюсселем. После этого в понедельник Евросоюз начал процесс ратификации обновленного договора по Brexit.

Ранее выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года, однако в минувший четверг Брюссель и Лондон достигли новой договоренности по условиям Brexit.

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