Джонсон собрался досрочно переизбрать парламент в случае решения об отсрочке Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон предложит провести досрочные выборы до конца года, если парламент опять выскажется за отсрочку Brexit, сообщает Би-би-си.

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось, что спикер палаты общин парламента Британии Джон Беркоу не разрешил Джонсону вновь ставить на голосование сделку с ЕС по Brexit.

Во вторник правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на достигнутом на прошлой неделе соглашении об условиях выхода страны из ЕС.

На рассмотрение законопроекта Палатой общин правительство Великобритании отвело всего три дня, чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября. Через три дня законопроект рассмотрит Палата лордов, после чего его передадут на подпись королеве Елизавете II.

При этом утверждалось, что Джонсон располагает необходимой поддержкой.

В понедельник Евросоюз начал процесс ратификации обновленного договора по Brexit.

Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября 2019 года.