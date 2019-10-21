Британский парламент запретил Джонсону ставить на голосование сделку по Brexit

Спикер палаты общин парламента Британии Джон Беркоу не разрешил премьеру Борису Джонсону вновь ставить на голосование сделку с Евросоюзом по Brexit.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское телевидение.

В понедельник ЕС запустил процесс ратификации нового договора по Brexit.

Ранее источники заявили, что Евросоюз может предоставить Великобритании отсрочку по Brexit на три месяца.

Выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года, но в четверг Брюссель и Лондон достигли новой договоренности по условиям Brexit, которую теперь должны одобрить в британском парламенте.