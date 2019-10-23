Британии предложен выбор между «Брекзитом Бориса» и новыми референдумами

Если ЕС даст Лондону трехмесячную отсрочку Brexit, британский кабмин поставит вопрос о досрочных выборах, сообщили источники в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Источники Reuters и Би-би-си заявили, что парламент «истратил свой последний шанс», он «полностью нефункционален».

В канцелярии Джонсона заявили, что британцы должны будут выбрать, «хотят ли они, чтобы Brexit осуществил Борис, или же они хотят, чтобы при Корбине состоялось два референдума». Речь идет о референдумах «по Brexit и по Шотландии», передает ТАСС.

При этом кабмин отказался от обсуждения с оппозицией сроков рассмотрения соглашения о Brexit, передает РИА «Новости».

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года.

Напомним, Джонсон потерпел сокрушительное поражение в парламенте, так как депутаты отвергли законопроект, который позволял выйти из ЕС до 31 октября. Джонсон пригрозил организовать досрочное переизбрание парламента.

Сообщалось о согласии ЕС дать Британии трехмесячную отсрочку Brexit.

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