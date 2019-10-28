Парламент Британии отверг предложение Джонсона о новых выборах

Британский парламент отверг предложение главы правительства Великобритании Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, сообщают информационные агентства.

Внеочередные парламентские выборы предлагалось провести 12 декабря, передает РИА «Новости».

Предложение Джонсон набрало 299 голосов при 434 необходимых, против проголосовали 70 парламентариев. Джонсону требовалось две трети голосов в парламенте.

Он заявил, что внесет короткий законопроект о выборах 12 декабря, для принятия которого будет нужно простое большинство голосов.

Отметим, что часть оппозиции изменила отношение к идее внеочередных выборов, рассчитывая усилить позиции в парламенте. Против выступают лейбористы, либдемы и шотландские националисты хотят провести выборы 9 декабря.

Напомним, как сообщали в канцелярии Джонсона, если ЕС даст Лондону трехмесячную отсрочку Brexit, кабмин поставит вопрос о выборах.

28 октября сало известно, что ЕС согласовал отсрочку.

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