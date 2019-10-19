Захарова объяснила смысл затягивания Brexit

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, почему уже «четвертый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума», то есть выйти из ЕС.

«На первый взгляд, это нарушение гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС. Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и возможности стратегического планирования», – написала Захарова в Facebook.

Ранее в субботу Палата общин британского парламента проголосовала за поправку об отсрочке Brexit. Поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Документ предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для «развода» с европейским сообществом.

Члены Консервативной партии Великобритании в знак протеста покинули Палату общин. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что позиция правительства не изменилась и страна покинет ЕС до 31 октября.

Позже в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз ждет от Великобритании пояснений относительно следующих шагов по Brexit.

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