ЕС отреагировал на принятие в Британии поправки об отсрочке Brexit

Евросоюз как можно скорее ждет от Великобритании пояснений относительно следующих шагов по выходу Великобритании, заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

«Еврокомиссия принимает к сведению голосование в Палате общин сегодня по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе не было поставлено на голосование сегодня», – приводит ее слова ТАСС.

«Правительство Великобритании должно теперь сообщить нам о следующих шагах как можно скорее», – сказала она.

Ранее в субботу Палата общин британского парламента проголосовала за поправку об отсрочке Brexit. Поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Документ предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для «развода» с европейским сообществом.

Члены Консервативной партии Великобритании в знак протеста покинули Палату общин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что позиция правительства не изменилась и страна покинет ЕС до 31 октября.

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