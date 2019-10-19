Консерваторы массово покинули парламент Британии в знак протеста

Члены Консервативной партии Великобритании массово покинули Палату общин после того, как депутаты поддержали поправку, обязывающую премьер-министра Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок.

Представители Консервативной партии, занимающие места по правую руку от спикера парламента, практически в полном составе разочарованно покинули палату после оглашения результатов голосования, передает РИА «Новости».

Спикер Джон Беркоу отметил, что не может удерживать парламентариев в зале. «Я понимаю их разочарование, но я не могу держать их тут в заложниках» – сказал он.

Ранее в субботу Палата общин британского парламента проголосовала за поправку об отсрочке Brexit. Поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Документ предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для «развода» с европейским сообществом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что позиция правительства не изменилась и страна покинет ЕС до 31 октября.

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