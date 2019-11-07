Британские партии объединились против Brexit

Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской «Плайд камри» и Партией «зеленых» о тактическом голосовании с целью остановить Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства, сообщает Press Association.

«Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране», – передает ТАСС со ссылкой на заявление лидера «Либеральных демократов» Джо Сиунсона.

По данным агентства, договоренность может касаться 60-70 из 650 избирательных участков. Голосование в этом случае будет означать, что кандидаты каждой из трех партий не будут противостоять тому претенденту на депутатский мандат из числа противников Brexit, у которого наиболее реальные шансы пройти в Палату общин.

Напомним, 3 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласился с оценкой американского президента Дональда Трампа, по мнению которого сделка между Лондоном и Брюсселем по Brexit может стать препятствием для заключения торгового соглашения с США.

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