Джонсон поспорил с Трампом о сделке по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласился с оценкой американского президента Дональда Трампа, по мнению которого сделка между Лондоном и Брюсселем по Brexit может стать препятствием для заключения торгового соглашения с США.

«В этом отношении он заведомо не прав, любой, кто посмотрит на эту сделку, поймет, что это отличная сделка», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью британского премьера телеканалу Sky News.

Так Джонсон ответил на заявление Трампа, что «при некоторых аспектах сделки» Вашингтон не сможет заключить соглашение о свободной торговле с Лондоном. «Вы не можете сделать это, вы не можете торговать, мы не можем заключить торговое соглашение с Великобританией», – сказал Трамп.

Напомним, 27 стран Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit до 31 января 2020 года. Джонсон согласился с предложением Брюсселя.

Отметим, что ранее Джонсон обещал вывести Британию из состава Европейского союза до 31 октября – со сделкой или без. Тем не менее, парламент вынудил его 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit.