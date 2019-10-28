Джонсон согласился на отсрочку Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон согласился на предложенную Евросоюзом отсрочку Brexit.

При этом Джонсон подчеркнул, что закон о переносе Brexit был навязан правительству против его воли, а нежелательное продление членства Великобритании в ЕС «наносит ущерб демократии», сообщает Reuters.

Он добавил, что после 31 января дальнейших продлений не может быть.

До этого стало известно, что 27 стран Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit до 31 января 2020 года.

Джонсон настаивал на том, чтобы страна покинула ЕC 31 октября – со сделкой или без. Однако парламент вынудил его 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit.