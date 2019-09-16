Джонсон подтвердил решимость вывести Британию из состава ЕС 31 октября

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в преддверии встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером предупредил, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября, даже при отсутствии сделки с Брюсселем.

«Не сомневайтесь в том, что если выгодную обеим сторонам сделку заключить на удастся, то королевство все равно покинет ЕС. Это не то, чего я хочу или когда-либо хотел, но к настоящему моменту мы уже хорошо подготовились к такой возможности», – подчеркнул глава британского правительства в своей статье на страницах The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Он также раскритиковал парламентскую оппозицию и своих бывших однопартийцев, которым удалось принять закон, обязывающий правительство Великобритании просить ЕС об очередной отсрочке Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута 19 октября.

Джонсон подчеркнул, что «пораженческий закон» является проявлением неуважения к воле британского народа, высказавшегося на референдуме 2016 года за выход страны из состава Евросоюза. Премьер-министр Соединенного Королевства дал понять, что не намерен просить Евросоюз о новых отсрочках.

«Если мы сможем продвинуться достаточно далеко вперед в ближайшие несколько дней, то я отправлюсь на ключевой саммит ЕС 17 октября, чтобы окончательно оформить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе сторона Ла-Манша и по обе стороны границы на острове Ирландия», – пообещал Джонсон.

В том случае, если на октябрьском саммите в Брюсселе будет подписан новое соглашение с ЕС, то парламент Великобритании успеет утвердить сделку до 31 октября, выразил уверенность британский премьер.

«Я поистине верю, что мы способны этого добиться, и уверен также в том, что такое соглашение будет соответствовать как интересам Соединенного Королевства, так и наших европейских друзей», – подытожил глава правительства Великобритании.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил Британию с героем киновселенной Marvel Халком. По его словам, Британия разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу – альтер эго робкого профессора Брюса Беннера.

В тот же день британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что на переговорах об условиях выхода Великобритании из Евросоюза есть определенный прогресс. Однако в ЕС опровергли заявление Британии о прогрессе в переговорах по Brexit.

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