Лондон заявил о прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit

На переговорах об условиях выхода Великобритании из Евросоюза есть определенный прогресс, заявил британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

По его словам, Лондон и ЕС «проделывают за кулисами огромный объем работы», передает «Интерфакс».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о политическом кризисе в Великобритании на фоне споров о том, нужно ли выходить из ЕС без сделки. Этого намерен добиться нынешний премьер Борис Джонсон, если с ЕС не удастся договориться. Однако его планы заблокировал парламент.

Джонсон, тем не менее, намерен нарушить принятый парламентом закон и закончить Brexit до конца октября.

Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit говорил, что переговоры с Великобританией по этому вопросу «в настоящий момент парализованы».