Джонсона заподозрили в намерении вывести Британию из ЕС вопреки запрету королевы

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен нарушить принятый британским парламентом и подписанный королевой Елизаветой II закон о невозможности выхода страны из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем, сообщает Bloomberg.

По словам неназванного высокопоставленного представителя британского правительства, в преддверии встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером Джонсон якобы принял решение не просить об отсрочке Brexit, передает ТАСС.

Более того, на предстоящем в октябре саммите он намерен отклонить предложение ЕС об отсрочке Brexit, утверждает источник.

Вместо этого, по словам неназванного высокопоставленного представителя британского правительства, до наступления окончательного срока выхода страны из Евросоюза – 31 октября – Джонсон намерен провести через парламент королевства сделку с ЕС.

Кроме того, по сведениям Bloomberg, Джонсон намерен сражаться в суде за выход Британии из ЕС с противниками Brexit, в том числе с лидером лейбористов Джереми Корбином. При этом политические оппоненты Джонсона намерены обратиться в суд сразу же после 19 октября – крайней даты, когда власти Британии должны попросить ЕС об очередной отсрочке. Помимо этого, после указанной даты оппозиция намерена представить в парламент законопроекты, полностью отменяющие Brexit.

Напомним, в понедельник королева Британии утвердила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента. При этом он отверг обвинения в обмане королевы Елизаветы II по поводу реальной цели приостановки работы парламента.

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