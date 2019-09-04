В ЕС заявили о параличе переговоров с Лондоном по Brexit

Главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье считает, что переговоры с Великобританией по этому вопросу «в настоящий момент парализованы», пишет Financial Times со ссылкой на стенограмму встречи Барнье с 27 послами стран ЕС в Брюсселе.

Заявление Барнье противоречит утверждениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заверяет британских депутатов, что в последнее время в ходе переговоров удалось достичь прогресса, передает ТАСС.

Financial Times сообщает, что Барнье предупредил послов о риске выхода Великобритании из состава ЕС без сделки. Кроме того, он предостерег их от заключения двусторонних мини-сделок с Лондоном, которые могут оказаться менее выгодными, чем нынешнее соглашение об условиях Brexit.

Ранее в среду депутаты британского парламента одобрили в третьем чтении законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Борис Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Напомним, в Британии назревает новый политический кризис в связи с разногласиями по поводу «жесткого» сценария выхода из ЕС. Правительство Бориса Джонсона заявляет, что Brexit в октябре состоится в любом случае. Многие парламентарии выступают против этого.