Британский парламент принял законопроект об отсрочке Brexit

Депутаты британского парламента одобрили в третьем чтении законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit, следует из итогов голосования.

Палата общин приняла законопроект, который обязывает правительство премьера Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС еще на три месяца, до 31 января 2020 года, передает ТАСС.

Законопроект был поддержан 327 законодателями, против выступили 299 парламентариев. Теперь законопроект должен быть одобрен членами Палаты лордов британского парламента.

Результаты голосования называют серьезным поражением для Джонсона, который ранее обещал провести досрочные выборы в парламент, если «пораженческий законопроект» будет утвержден Палатой общин. Однако для проведения внеочередных выборов за это должны выступить две трети законодателей, чего Джонсон тоже может не добиться.

Напомним, в Британии назревает новый политический кризис в связи с разногласиями в правящей Консервативной партии по возможности выхода страны из Евросоюза по «жесткому» сценарию – без соглашения с ЕС. За это выступает нынешний премьер Борис Джонсон. Правительство заявляет, что Brexit в октябре состоится в любом случае.

В то же время многие парламентарии выступают против этого, в том числе внутри тори, из которой в последнее время вышли несколько членов, что привело к потере большинства в парламенте. В связи с этим Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября, что снизило шансы депутатов помешать жесткому Brexit.

Еврокомиссия, между тем, призвала жителей и бизнесменов из ЕС готовиться к «жесткому» Brexit.