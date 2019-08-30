Британия дала ЕС обещание по Brexit

Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

«Мы покинем ЕС в конце октября. Это точно, это то, что произойдет, и это должны понять наши партнеры в ЕС», – приводит его слова ТАСС.

Рааб подчеркнул, что Британия намерена продолжить сотрудничество с ЕС, в том числе по вопросам ядерной программы Ирана, ситуации в Гонконге и всем спектре внешнеполитических проблем.

Он также отказался признавать, что премьер Борис Джонсон приостановил работу парламента с единственной целью – избежать дискуссии выходу Великобритании из ЕС.

Между тем министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени заявил, что Великобритания не выдвинула Евросоюзу к настоящему времени надежных предложений для разрешения ситуации вокруг соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества. «Нам нужны надежные предложения, мы должны быть честными в этом вопросе», – сказал он.

Напомним, 28 августа глава британского правительства Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября, что существенно снизило шансы депутатов помешать выходу страны из ЕС без соглашения.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.