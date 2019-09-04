Бизнес Евросоюза призвали готовиться к «жесткому» Brexit

Еврокомиссия призывает жителей и предпринимателей 27 стран Евросоюза готовиться к «жесткому» Brexit.

«Готовность к Brexit «без сделки»: финальный призыв Еврокомиссии ко всем гражданам и бизнесу ЕС подготовиться к выходу Великобритании 31 октября 2019 года», – передает РИА «Новости» текст обращения ЕК.

В релизе указывается, что такой вариант выхода Британии из ЕС остается возможным исходом событий. Подчеркивается, что такой «развод» Великобритании с Евросоюзом станет причиной значительных трудностей для европейских граждан и бизнеса, а также окажет серьезный негативный экономический эффект. В ЕК добавили, что эффект этот гораздо сильнее ощутят в Великобритании.

Между тем, накануне ряды Консервативной партии Великобритании покинул очередной парламентарий, после чего тори потеряли большинство в парламенте. Опасения вышедших из партии депутатов были связаны с намерением премьера страны Бориса Джонсона выйти из ЕС без соглашения.

Перед этим Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября. Это снизило шансы депутатов помешать жесткому Brexit.

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что страна в любом случае покинет ЕС в конце октября 2019 года.