Консервативная партия потеряла большинство в парламенте Британии

Правящая Консервативная партия Британии потеряла рабочее большинство в парламенте после того, как из ее рядов вышел еще один депутат.

Из состава тори вышел экс-заместитель министра юстиции Британии Филипп Ли. Он присоединился к Либерально-демократической партии, передает ТАСС.

«После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии», – заявил он в письме, направленном лидеру тори Борису Джонсону.

Депутат указал, что новое правительство Британии хочет выйти из Евросоюза без сделки, что, по его мнению, нанесет интересам страны существенный ущерб.

Теперь премьер Борис Джонсон больше не сможет получить большинство при голосовании в Палате общин даже в случае поддержки депутатов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, являющейся союзником консерваторов.

Между тем, ранее сообщалось, что Джонсон может провести досрочные всеобщие выборы в случае, если его противники в парламенте смогут принять закон, блокирующий Brexit без сделки.

Напомним, в июле лидером Консервативной партии и премьером Британии стал Борис Джонсон.