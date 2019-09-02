Джонсон задумался над досрочными выборами

Британский премьер Борис Джонсон задумался над проведением досрочных всеобщих выборов, если его противники в парламенте смогут принять закон, блокирующий Brexit без сделки, пишут СМИ.

Британские власти рассматривают вариант одобрить такие выборы, с таким запросом правительство может обратиться уже в среду, но окончательное решение еще не принято, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что страна в любом случае покинет ЕС в конце октября 2019 года.

В конце августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября, что снизило шансы депутатов помешать выходу страны из ЕС без соглашения.