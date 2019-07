Избран новый премьер-министр Британии

Главой британской Консервативной партии избран бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон, объявил правящий комитет партии.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

В среду Джонсон станет премьер-министром страны – после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия, передает РИА «Новости».

Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Борису Джонсону предсказывали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. Его отец – бывший депутат Европарламента и писатель Стэнли Джонсон.

Джонсон окончил Итонский колледж, Баллиол-колледж Оксфордского университета. Непродолжительное время работал консультантом по вопросам управления. С 1987 года был репортером в ежедневной газете The Times в Великобритании. В 1989-1994 годах работал корреспондентом, в 1994-1999 годах – помощником редактора британской газеты The Daily Telegraph. Параллельно в 1994 году Джонсон стал политическим обозревателем журнала The Spectator, а в 1999-2005 годах занимал пост редактора в этом журнале.

В 1997 году впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии, но проиграл выборы. В 2001-2008 годах – депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе. С октября 2003 года по ноябрь 2004 года был заместителем председателя Консервативной партии Великобритании. С апреля по ноябрь 2004 года занимал пост министра культуры «теневого кабинета» британского парламента.

С декабря 2005 года по июль 2007 года был «теневым» министром высшего образования. С мая 2008 года занимал пост мэра Лондона. В 2012 году Борис Джонсон был переизбран на эту должность, которую занимал до 2016 года.

13 июля 2016 года Джонсон назначен министром иностранных дел Великобритании. 9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку. Его увольнение было связано с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.