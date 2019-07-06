Джонсону предсказали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии

Согласно итогам опроса общественного мнения, проведенного социологической службой YouGov среди тори по заказу The Times, Борис Джонсон движется к убедительной победе на выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Согласно результатам опроса, 74% опрошенных из числа тори на выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании собираются проголосовать за Джонсона. Его соперника Джереми Ханта, который в 2018 году сменил Джонсона на посту главы британского МИД, готовы поддержать лишь 26% респондентов, передает ТАСС.

В связи с этим британская The Times предсказывает убедительную победу Джонсона.

Исследование также показало, что чрезвычайно высокая вероятность «жесткого Brexit» (выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения) не является препятствием для большинства однопартийцев Джонсона при определении своего выбора. Так, 90% респондентов полагают, что, став премьером, он выведет страну из Европейского союза без какой-либо сделки об условиях «развода» сторон, при этом лишь 27% считают, что на подобный шаг мог бы решиться Хант.

Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, и уже на следующий день он вступит в полномочия премьер-министра Великобритании.

Напомним, на пост премьера Британии осталось два кандидата: экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.

Во вторник Хант выразил готовность провести Brexit без сделки с ЕС. Днем ранее Борис Джонсон призвал Великобританию своевременно выйти из ЕС.

7 июня Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет Британию после ухода Мэй и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза.