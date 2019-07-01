Джонсон призвал к Brexit ради спора с Путиным

Кандидат на пост британского премьера Борис Джонсон призвал Великобританию своевременно выйти из ЕС, чтобы опровергнуть слова президента России Владимира Путина о либеральной идее.

Джонсон опубликовал в Daily Telegraph статью «Покинув ЕС 31 октября, мы докажем Путину, что он неправ». В ней бывший британский министр утверждает, что Лондон должен осуществить Brexit к указанному сроку, если «хочет поддерживать либеральные ценности».

В противном случае возрастает «вероятность того, что ЕС потребует проведения нового референдума», хотя власти Великобритании не выполнили «обязательства по первому». Это грозит превратить «демократию в посмешище», передает ТАСС.

Таким образом Джонсон ответил на слова Путина о либеральной идее.

Экс-глава британского МИДа утверждает, что либерализм позволил Западу добиться процветания, которого «не могли представить себе предыдущие поколения». А страны, в основе которых нет либерализма, свободы, равенства и верховенства закона, ждет «катастрофа», заявил он.

Недовольство британцев Евросоюзом Джонсон связывает с тем, что ЕС «начал всерьез подрывать» право людей «отстранять от власти тех, кто принимает законы». Он раскритиковал ЕС за централизацию власти в Брюсселе и отсутствие прозрачности в принятии решений, способствующие развитию коррупции. Лондон отказывается мириться с подобной политикой ЕС, заявил бывший министр.