Путин назвал окончательно изжившей идею современного либерализма

Современная так называемая либеральная идея себя изжила окончательно, заявил президент России Владимир Путин в интервью Financial Times.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отметим, что в 2014 году Путин назвал себя «настоящим либералом, который придерживается либеральных взглядов».