Путин оценил успехи России в Сирии

Президент Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times отметил, что Россия добилась в Сирии больших результатов, чем ожидала, выполнив целый ряд важных задач.

«Я считаю, что хорошая, позитивная [отдача была от риска, который Россия взяла на себя в Сирии]. Мы добились даже большего, чем я ожидал. Во-первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию – речь идет о нескольких тысячах человек – в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно», – указал президент, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, Путин отметил, что Россия добилась сохранения сирийской государственности и стабилизации обстановки в регионе, что напрямую влияет и на безопасность внутри Российской Федерации.

Также, по его словам, были установлены «достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона». Помимо этого, Вооруженные Силы России «получили такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях в мирной обстановке».

Ранее Путин отметил роль России в победе над боевиками в Сирии.

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