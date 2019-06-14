Путин указал на роль России в победе над боевиками в Сирии

Президент Владимир Путин констатировал, что боевики в САР потерпели поражение, и важную роль в этом сыграла помощь Москвы официальному Дамаску в борьбе с терроризмом.

Путин заявил на саммите ШОС, что в Сирии удалось добиться «реальных результатов в борьбе с международным терроризмом», и «во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение», передает ТАСС.

По словам российского лидера, под контроль Дамаска уже вернулась большая часть территории страны, также продвигается процесс политического урегулирования в Сирии.

Он подчеркнул, что в данный момент первоочередной задачей является обеспечение полной ликвидации «сохраняющихся в Сирии террористических очагов, прежде всего в Идлибе».

Путин добавил, что параллельно с этим необходимо «наращивать объемы гуманитарной помощи и содействия экономическому восстановлению Сирии со стороны международного сообщества».

Глава государства констатировал, что в период председательства России в ШОС предстоит проделать много работы для мирного урегулирования конфликтов у границ стран-участниц организации.

«Особого внимания требует положение дел в Афганистане. Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения», – сказал президент России

По словам Путина, Москва всецело поддерживает план по расширению взаимодействия ШОС с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, отраженный в дорожной карте, которая будет подписана по итогам саммита в Бишкеке.

Также Россия нацелена способствовать активизации работы контактной группы ШОС – Афганистан.

Ранее Владимир Путин призвал не допустить попадания биологического оружия в руки террористов.