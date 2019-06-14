Путин призвал не допустить попадания биологического оружия в руки террористов

Президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке призвал не допустить попадания в руки террористов биологического, химического и других видов оружия.

Также, по словам президента, надо блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика.

«Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом. Считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент заявил, что реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии. «Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение», – отметил Путин.

По его словам, под контроль Дамаска уже вернулась большая часть территории страны, также продвигается процесс политического урегулирования в Сирии. «Сейчас первоочередная задача – обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов, прежде всего в Идлибе. Параллельно (нужно) наращивать объемы гуманитарной помощи и содействия экономическому восстановлению Сирии со стороны международного сообщества», – подчеркнул он, передает ТАСС.

В то же время Путин подчеркнул, что ШОС предстоит проделать много работы для мирного урегулирования конфликтов у границ стран-участниц организации. «Особого внимания требует положение дел в Афганистане. Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения», – отметил Путин.

Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.

В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).