Путин назвал историю с отравлением Скрипалей «не стоящей пяти копеек»

Президент России Владимир Путин заявил, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек.

«Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек», – сказал Путин в интервью Financial Times, передает ТАСС.

«Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать, и в чем можно обвинять друг друга <...> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться», – добавил президент.

Путин также отметил, что предательство – это преступление. Он уточнил, что не обязательно карать за это, как было в Солсбери, но предатели должны быть наказаны. При этом пезидент добавил, что Скрипаль был наказан еще до Солсбери (экс-офицер ГРУ отбыл срок в российской тюрьме), поэтому не представлял для российских спецслужб никакого интереса.

Напомним, в марте 2018 года, согласно утверждению властей Великобритании, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери.

Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия и осенью назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей – ими якобы являются Руслан Боширов и Александр Петров.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщал, что власти Великобритании уничтожили улики по делу об отравлении Скрипалей.