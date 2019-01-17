Нарышкин заявил об уничтожении Лондоном улик по делу Скрипалей

Власти Великобритании уничтожают улики по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Это грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали с первых дней», – цитирует Нарышкина РИА «Новости».

Он добавил, что непонятно, где находятся Скрипали и почему их скрывают.

В среду послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.

На прошлой неделе стало известно, что Сергей и Юлия Скрипаль сейчас якобы живут на юге Великобритании под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что сотрудники британского государственного проекта Integrity Initiative еще за несколько лет до инцидента в Солсбери заявляли о желательности некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности и высылке российских дипломатов.