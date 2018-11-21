СМИ рассказали о жизни Скрипалей в Британии

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от отравления в Солсбери, сейчас якобы живут на юге Великобритании под присмотром врачей, пишет Telegraph.

По данным источников издания, Сергей и Юлия Скрипали могут работать на британские спецслужбы, сообщают «Ведомости».

Юлия якобы поддерживает контакты с друзьями, иногда встречается с ними.

Предположительно, Скрипали изменили внешность. Так, на новом видео видно, что Юлия похудела и изменила прическу.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники британского государственного проекта Integrity Initiative еще за несколько лет до инцидента в Солсбери заявляли о желательности некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности и высылке российских дипломатов.

В декабре констебль Алекс Коллинс и сержант полиции Трейси Холлоуэй рассказывали, как Сергею Скрипалю и его дочери Юлии оказывалась первая помощь.

Ранее Виктория Скрипаль заявляла, что не может дозвониться до своей сестры Юлии, и предположила, что ее удерживают британские спецслужбы.