Виктория Скрипаль рассказала о похищении сестры британскими спецслужбами

Виктория Скрипаль заявила, что не может дозвониться до своей сестры Юлии, и предположила, что ее удерживают британские спецслужбы.

Скрипаль в интервью «Известиям» заявила, что ее сестра была похищена агентами Лондона и не может вернуться в Россию.

«Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира», – сказала Виктория Скрипаль.

Она предположила, что девушку, вероятно, держат в химической лаборатории Портон-Даун.

По ее мнению, Великобритания вполне могла инсценировать отравление ее родственников в Солсбери, чтобы найти способ для обострения отношений с Россией. Юлия им нужна для манипуляции общественным мнением, добавила она.

«Я и другие родственники неоднократно пробовали звонить и писать сообщения Юлии. Без ответа. Хотя последний раз, когда мы разговаривали, она сказала, что может свободно пользоваться телефоном и хочет вернуться в Россию. Ведь здесь у Юлии есть недвижимость, имущество, здесь вся ее жизнь, в конце концов», – рассказала Виктория.

В марте 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы обострились – Британия бездоказательно обвинила Россию в причастности к инциденту.