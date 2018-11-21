Стало известно о многолетней подготовке властей Британии к «делу Скрипалей»

Сотрудники британского государственного проекта Integrity Initiative еще за несколько лет до инцидента в Солсбери заявляли о желательности некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности и высылке российских дипломатов, соответствующие данные опубликовала хакерская группа Anonymous.

В новой порции раскрытых документов по Integrity Initiative есть бумага, подготовленная старшим научным сотрудником британского «Института государственного правления» Виктором Мадейрой, подготовленная в 2015 году. В ней содержатся предложения по антироссийским санкциям, в том числе призыв «одномоментно выдворить всех российских разведчиков и атташе ВВС / Минобороны / ВМС из как можно большего числа стран», передает РИА «Новости».

Мадейра видел в этом повторение операции FOOT 1971 года, когда из Великобритании были высланы 105 советских дипломатов. Британские власти после инцидента в Солсбери тоже выслали российских дипломатов.

По данным Anonymous, в 2018 году директор «Института государственного правления» Кристофер Доннелли получил звание шефа полка группы специалистов военной разведки – формирования, входящего в состав британской первой бригады разведки, наблюдения и рекогносцировки, созданной в 2014 году и отвечающей за всю военную разведку.

«Если не произойдет никакой катастрофы, которая пробудит людей и потребует ответа, нам надо найти способ заставить правительство осознать проблему и вынести ее в политическое пространство», – сказано в документе от октября 2016 года, в котором Доннелли дает неутешительную оценку готовности британских сил противостоять России. «Мое заключение таково, что именно мы должны либо начать дебаты, либо дождаться чего-то ужасного, что возмутит нас и заставит действовать», – сказано в опубликованном хакерами документе.

По данным Anonymous, после этого Доннелли приняли в группу специалистов военной разведки эксперта по химическому и биологическому оружию Марка Лэверика из военной лаборатории в Портон-Дауне, находящейся недалеко от Солсбери.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей.