После отравления Юлии Скрипаль рядом с ней случайно оказался врач

Констебль Алекс Коллинс и сержант полиции Трейси Холлоуэй рассказали о том, как Сергею Скрипалю и его дочери Юлии оказывалась первая помощь.

Холлоуэй заявила, что накануне был тяжелый день из-за снегопада, поэтому она собиралась позволить подчиненным немного расслабиться и велела «ни во что не ввязываться», передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

К месту, где нашли Скрипалей, полиция прибыла через две минуты после вызова. Юлии, лежащей на земле, уже оказывал помощь врач, который случайно оказался рядом. По мнению Холлоуэй, это спасло женщине жизнь.

Скрипаль дышал нормально, но сидел на скамейке в ступоре и не мог изменить позу. На носилки его грузили тоже в сидячем положении.

Полицейские заподозрили действие наркотиков. Коллинс при осмотре был в перчатках, а Холлоуэй искала у пострадавших документы голыми руками. Правоохранители оказались озадачены документами и телефоном с надписями на русском, поэтому ситуация все меньше походила на типичный случай передозировки. Однако Холлоуэй все же предположила, что имеет место воздействие наркотического вещества фентанила.

Холлоуэй заявила, что недавно прослушала курс об этом наркотике.

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По словам сержанта, ее беспокоило то обстоятельство, что под скамейкой была большая лужа рвоты. Людей, которые были поблизости, попросили отойти, а на место вызвали пожарных, использовавших костюмы химзащиты – утверждается, что именно из-за фентанила, который может вызывать нарушения дыхания, мышечные спазмы и кому.

Часть полицейских отправилась обыскивать дом Скрипаля. Там полицейский Ник Бейли получил отравление, хотя был в защитном костюме. Коллинс и Холлоуэй удивлены, что сами не пострадали.

Коллинс после работы заявил, что переоделся и оставил снятую одежду в гараже, «повинуясь инстинкту». При этом душ он не принимал. Через пару дней его попросили доставить вещи в участок.

Холлоуэй сообщила, что о нервно-паралитическом веществе узнала из СМИ. У нее не было никаких симптомов, поэтому она не слишком волновалась.

Как заявили сотрудники полиции, они рады, что Скрипалей спасли.