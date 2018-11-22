Пострадавший в Солсбери полицейский не смог объяснить свое отравление

Пострадавший в Солсбери полицейский Ник Бейли не смог объяснить, как нервно-паралитическое вещество, которым он якобы отравился, могло проникнуть сквозь защитный костюм во время проведения следственных действий в доме Сергея и Юлии Скрипалей.

«Не знаю», – признал полицейский в интервью Би-би-си, однако все же предположил, что «мог поправить маску на лице и защитные очки рукой, на которой оно (вещество) было, когда находился в доме».

По словам Бейли, он почувствовал себя плохо лишь через несколько часов после проведения следственных мероприятий в доме Скрипалей, а госпитализирован был и вовсе спустя несколько дней, передает ТАСС.

«Мои зрачки были как игольное ушко, и у меня было повышенное потоотделение, а также высокая температура», – рассказал британец, признавшись, что был уверен, что это признаки усталости и стресса.

Полицейский отметил, что во время пребывания в стационаре находился все время в сознании. При этом в больнице ему делали «пять или шесть уколов одновременно в обе руки», после чего он чувствовал себя онемевшим.

Бейли также пожаловался, что его семья лишилась всего имущества, включая дом и автомобили, поскольку существовали опасения, что он мог невольно оставить следы отравляющего вещества. Британец назвал сложившуюся ситуацию «моральным избиением».

Напомним, 7 ноября в Солсбери вновь открылся ресторан, где обедали Скрипали перед предполагаемым отравлением.