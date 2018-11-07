В Солсбери вновь открылся ресторан, где обедали Скрипали

Итальянский ресторан Zizzi в Солсбери, где в день отравления обедали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, снова открылся для посетителей.

Спустя менее чем десять минут после открытия ресторан был заполнен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

«То, что случилось в Солсбери, было так ужасно. Люди прекратили приходить сюда. Радостно видеть, что сейчас оно становится более заполненным, и я рада, что Zizzi снова открыт. Я не тревожусь о том, чтобы поесть здесь», – рассказала одна из посетительниц Линда Дэвис.

Она приехала в ресторан из Андовера. Другая посетительница заведения прилетела в Солсбери из Канады и решила поддержать ресторан.

Ресторан Zizzi закрылся в марте после отравления Скрипалей. В помещении были найдены следы нервно-паралитического вещества.

Сейчас, как объявил департамент охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельского хозяйства, ресторан безопасен для посещения.

Открытие ресторана было анонсировано во вторник.

В апреле сообщалось, что Zizzi очищен от отравляющего вещества.