В Солсбери решили открыть ресторан, где обедали Скрипали в день отравления

Ресторан Zizzi, после посещения которого были найдены отравленные экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, откроется во вторник, сообщает газета Telegraph.

Издание отмечает, что ресторан был закрыт с марта из-за обнаружения там следов нервно-паралитического вещества. Сейчас Zizzi «очищен от вредных веществ», департамент охраны окружающей среды объявил его безопасным для посещения, передает РИА «Новости».

«Мы на 100% безопасны», – заявил операционный директор ресторана Фил Бойд.

Издание пишет, что руководство Zizzi не рассматривало возможность смены расположения из-за негативных событий. Более того, Бойд надеется, что вновь открытое заведение станет «началом новой главы для Солсбери».

В течение девяти месяцев, пока ресторан не работал, сотрудникам выплачивалась полная заработная плата, а некоторые из них продолжили работать в ресторанах поблизости.

О том, что ресторан очищен от отравляющего вещества, сообщалось еще в апреле, через полтора месяца после инцидента со Скрипалями.