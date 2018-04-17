В Солсбери очистили девять «загрязненных» отравляющим веществом участков

В городе Солсбери завершаются работы по очистке мест, где якобы обнаружили следы отравляющего вещества, которое использовали против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, говорится в заявлении нескольких британских министерств.

«Работы по очистке начались после нападения с применением нервно-паралитического вещества для того, чтобы вернуть загрязненные участки к безопасной эксплуатации жителями и гостями. Продолжается передача участков от следствия группам по восстановлению», – передает РИА «Новости» заявление министерств.

Среди участков – паб Maltings, ресторан Zizzi, комплекс Ashley Wood compound. Всего следы вещества обнаружили на девяти участках, только три из которых находятся в центре города. Все эти места определили как подлежащие специальной очистке.

Первой открытой после расследования стала зона на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля. Этот участок не был загрязнен.

«Остальные участки остаются под охраной… Органы здравоохранения заявили о том, что риск для граждан остается низким», – говорится в заявлении.

Отметим, что в британской версии инцидента в Солсбери множество нестыковок, связанных именно с местом отравления Скрипалей. 8 апреля все несуразицы этого дела перечислили в одном списке.

Сергей и Юлия Скрипали уже вышли из комы. Юлия выписана из больницы, Сергей идет на поправку.