Скрипаль продолжил идти на поправку

В больнице в Солсбери сообщили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль продолжает поправляться.

Скрипаль по-прежнему не в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард сообщила, что состояние здоровья Скрипаля улучшается, есть надежда, что он будет выписан. Также сообщалось, что его дочь Юлию перевезли из больницы в «безопасное место».