Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард сообщила, что состояние здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля улучшается, есть надежда, что он будет выписан.

«Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Бланшард также подтвердила, что «Юлию выписали из районной больницы Солсбери». «Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс», – сообщается в заявлении.

В больнице также сообщили, что Юлия Скрипаль попросила СМИ уважать ее частную жизнь.

Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя эти сообщения, выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.