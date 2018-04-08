ЦРУ и МИ-6 спланировали операцию по вывозу Скрипалей в США

Сотрудники британской службы внешней разведки МИ-6 договорились с агентами ЦРУ о переправке Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территорию Соединенных Штатов, где им предоставят документы на новые имена, сообщил некий высокопоставленный сотрудник правительства Соединенного Королевства.

Как утверждается, совместная операция ЦРУ и МИ-6 готовится с целью уберечь Скрипаля и его дочь от «новых покушений», передает ТАСС со ссылкой на британское издание The Sunday Times.

«Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами», – считает источник издания в западных разведслужбах.

Также в материале утверждается, что британские власти рассматривали возможность отправки экс-полковника ГРУ и его дочери в Канаду, Австралию или Новую Зеландию, однако в итоге остановились на США.

В статье говорится, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании инцидента в Солсбери.

Издание также утверждает, что Юлия Скрипаль якобы отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России, что «убедило британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад».

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые факты могут полностью перевернуть ход расследования по делу Скрипаля, который, как утверждает Лондрон, якобы был смертельно отравлен нервно-паралитическим веществом, однако в эту субботу внезапно заговорил. А несколькими днями ранее также внезапно заговорила дочь Скрипаля, тоже якобы смертельно отравленная в Солсбери.