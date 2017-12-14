Новые факты, которые появляются в деле о предполагаемом отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля, могут полностью перевернуть ход расследования, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело...», – приводит ТАСС слова Небензи в интервью Первому каналу.

«У меня вообще в последнее время возникает вопрос – а был ли мальчик», – сыронизировал постпред России при ООН.

Ранее в субботу экс-глава ОЗХО Жосе Бустани обосновал поспешность выводов Британии по делу Скрипаля, который, как утверждает Лондрон, якобы был смертельно отравлен нервно-паралитическим веществом, однако в эту субботу внезапно заговорил. Более того, в четверг заговорила также дочь Скрипаля Юлия, якобы тоже смертельно отравленная в Солсбери.

Напомним, в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с делом Скрипаля, заявила, что у Великобритании теперь есть своя «пробирка позора».