Сергей Скрипаль заговорил

Бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль, пострадавший, как утверждают власти Великобритании, от отравления нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, находится в сознании и может говорить.

Ведущий телеканала Sky News, не уточнив источника информации, сообщил, что британские правоохранители вскоре могут поговорить со Скрипалем, который «больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает», передает ТАСС.

Накануне в больнице Солсбери сообщили, что Скрипаль быстро идет на поправку.

В четверг дочь полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с ним в начале марта, выступила с первым заявлением после того, как пришла в себя. Ее слова передала британская полиция.