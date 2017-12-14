Состояние Сергея Скрипаля улучшилось

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери в начале марта, больше не находится в критическом состоянии.

Скрипаль быстро идет на поправку, сообщили в больнице Солсбери. Представитель госпиталя также сказал, что дата выписки Юлии Скрипаль пока неизвестна, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг дочь полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с ним в начале марта, выступила с первым заявлением после того, как пришла в себя. Ее слова передала британская полиция.

Скрипаль и его дочь долгое время находились в коме. Как утверждается, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.