Захарова продемонстрировала «пробирку позора» Британии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала британской «пробиркой позора» удаленный Лондоном твит о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

«У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора». Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория «Портон Дауна» установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы», – написала Захарова в Facebook.

Таким образом Захарова провела аналогию с тем, что в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании ООН продемонстрировал «пробирку с биологическим оружием» в подкрепление своих слов об оружии массового поражения в Ираке, которое впоследствии на территории государства найдено не было.

Днем ранее британский МИД признал, что сообщение о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, действительно удалили из аккаунта ведомства в Twitter.

Это произошло после того, как эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка».

В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Между тем в ведомстве настаивают, что заключения «Портон Даун» – это лишь часть разведданных, и заявляют о наличии информации, согласно которой Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.