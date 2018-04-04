Посольство России нашло несоответствия в заявлениях Лондона по делу Скрипаля

Российское посольство в Лондоне заметило несоответствие в заявлениях МИД Британии по делу Скрипаля: 22 марта утверждалось, что лаборатория «Портон-Даун» якобы четко установила, что Россия – источник токсичного вещества, а 3 апреля – что лаборатория и не имела задачи установить источник.

«22 марта: «Лаборатория «Портон-Даун» четко установила, что источником токсического агента Солсбери была Россия». 3 апреля: У лаборатории никогда не было задачи установить источник токсичного агента», – сказано в сообщении в Twitter российского посольства.

22 March: “Porton Down lab @dstlmod clearly established that the source of Salisbury toxic agent was Russia”

3 April: “ @dstlmod never had the task to establish the source of the toxic agent” pic.twitter.com/rVyJsbNJiG — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 апреля 2018 г.

Более того, позже посольство выяснило, что МИД Великобритании вообще удалил сообщение от 22 марта, в котором говорилось, что «анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в «Портон-Дауне» показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России».

«Почему МИД удалил этот твит от 22 марта?» – задается посольство вопросом.

Ранее Sky News процитировал заявление одного из британских политиков, который заметил, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон просто солгал, чтобы оправдать внешнюю политику страны.

Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Между тем в ведомстве настаивают, что заключения «Портон Даун» – это лишь часть разведданных, и заявляют о наличии информации, согласно которой Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.