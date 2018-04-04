Лондон объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка»

Британский МИД заявил, что сообщение о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, действительно удалили из аккаунта ведомства в Twitter, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства.

Ведомство подтвердило, что удалило твит со своего официального аккаунта от 22 марта, где было сказано, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено в России, передает ТАСС.

По данным МИД, «сообщение было передано в Twitter напрямую во время брифинга британского посла в Москве». Там также указывается, что слова посла были неверно переданы в одном из твитов. При этом телеканал обратил внимание на то, что в Форин оффисе не уточнили, когда было удалено это сообщение.

Ранее в среду российское посольство в Лондоне заметило несоответствие в заявлениях МИД Британии по делу Скрипаля: 22 марта утверждалось, что лаборатория «Портон-Даун» якобы четко установила, что Россия – источник токсичного вещества, а 3 апреля – что лаборатория и не имела задачи установить источник.

Более того, позже посольство выяснило, что МИД Великобритании вообще удалил сообщение от 22 марта, в котором говорилось, что «анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в «Портон-Дауне» показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России».

Напомним, во вторник эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Между тем в ведомстве настаивают, что заключения «Портон Даун» – это лишь часть разведданных, и заявляют о наличии информации, согласно которой Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.