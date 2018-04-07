Экс-глава ОЗХО обосновал поспешность выводов Британии

Выводы британских властей об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери являются поспешными, заявил первый гендиректор Организации по запрещению химического оружия Жосе Бустани.

«Невозможно за сутки определить тип использованного яда и его происхождение», – заявил он в интервью RT.

Бустани также удивился тому, что Лондон не обратился за помощью в ОЗХО и что сама организация никак не отреагировала на случившееся.

По его словам, вокруг инцидента в Солсбери «остается множество вопросов».

«Например, как ограничить действие вещества, чтобы оно распространилось только на двух человек. Если на самом деле был использован «Новичок», как заявила Великобритания, то он не мог не затронуть самих отравителей, поскольку его радиус поражения очень широк», – подчеркнул Бустани.

Скрипаль и его дочь долгое время находились в коме. Как утверждается, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Между тем, Скрипаль быстро идет на поправку, он находится в сознании и может говорить. Его дочь Юлия в четверг выступила с первым заявлением после того, как пришла в себя.